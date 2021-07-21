За результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення норм мовного закону, які набрати чинності 16 липня, шістьма українськими телеканалами. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами «Інтер», «Україна», «ICTV», «Мега», «НТН», «К1», про що складено відповідні акти», – написав Кремінь на своїй сторінці у Facebook

на телеканалі «Інтер» зафіксовано 6 порушень (д/с «Слідство вели»; т/с «Речдок». Особливий випадок»; м/ф «Лисиця і заєць»; х/ф «Гостя з майбутнього»; х/ф «Шерлок Холмс і доктор Ватсон»; т/с «Таїсія»);

«Україна» – 5 порушень (х/ф «Помилковий лист»; т/с «Німа»; х/ф «Незабута»; т/с «Втікачі»; т/с «Дім Надії»);

«Мега» – 2 порушення (т/с «Містична Україна»; т/с «Секретні території»);

«ICTV» – 2 порушення (т/с «Таємні двері»; т/с «На трьох»);

«К1» та «НТН» – по одному порушенню.

За його словами, на інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.

Моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій відбувся 16-17 липня 2021 року.

Також Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.

Як інформував ZAXID.NET, у п’ятницю, 16 липня, набули чинності норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які передбачають, що фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Національні фільми можуть демонструватися кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів відповідно до Закону України «Про кінематографію». У разі використання в мовній частині звукового ряду, виконаній державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення, реплік іншими мовами такі репліки мають бути озвучені чи субтитровані державною мовою. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10 відсотків сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

Фільми іноземного виробництва розповсюджуються та демонструються в Україні дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою іноземні фільми можуть містити аудіодоріжки, виконані іншими мовами.