Матеріал виробу відіграє ключову роль

У холодну пору року важливо правильно підібрати шкарпетки, адже від їхнього складу залежить, наскільки добре вони зберігатимуть тепло. The Page розповідає, які матеріали найкраще підходять для морозної погоди.

З якого матеріалу обрати шкарпетки?

Натуральна вовна

Вовна вважається одним із найтепліших матеріалів для шкарпеток. Вона добре утримує тепло, водночас пропускає повітря і відводить вологу від шкіри.

Особливо цінуються шкарпетки з мериносової вовни – вони м’які, не подразнюють шкіру та забезпечують високий рівень терморегуляції.

Переваги вовняних шкарпеток:

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ефективно зберігають тепло;

підтримують нормальну температуру тіла;

мають природні антибактеріальні властивості;

підходять для тривалого носіння.

Кашемір та ангора

Ці матеріали мають високі теплоізоляційні властивості. Шкарпетки з ангори або кашеміру доволі легкі, м’які та дуже приємні на дотик.

Основні переваги:

добре утримують тепло;

комфортні для носіння в домашніх умовах.

Такі шкарпетки менш зносостійкі та потребують делікатного догляду, тому більше підходять для домашнього носіння, ніж для активних прогулянок.

Бавовна з домішками вовни

Шкарпетки зі 100% бавовни швидко вбирають вологу, через що ноги можуть мерзнути. Для холодної погоди краще обрати вироби із суміші бавовни та вовни: вони добре зберігають тепло, приємні на дотик і міцні.

Термо- та функціональні матеріали

Для активного способу життя та тривалого перебування на холоді краще звернути увагу на термошкарпетки зі спеціальних синтетичних волокон. Вони ефективно відводять вологу, швидко висихають, забезпечують стабільну температуру ніг та підходять для подорожей і спорту.