Школярі мають переглянути освітні серіали про цифрову безпеку

Подарунки отримають користувачі Дія.Освіта серед учнів Львівщини, які пройдуть найбільше освітніх серіалів. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомила прес-служба ЛОВА.

Минулого тижня керівники закладів загальної середньої освіти Львівщини отримали лист від Львівської ОВА з проханням провести факультативні навчання для учнів закладів освіти та забезпечити проходження декількох освітніх серіалів.

Упродовж місяця для учнів початкових та старших класів вчителі будуть проводити уроки на тему персональної кібергігієни, безпеки паролів, кібербулінгу та інтернет-шахрайства. Учні старших класів отримають знання в галузі тенденцій розвитку цифрового середовища, перспектив використання штучного інтелекту та захисту персональних даних. Важливим елементом таких навчань буде безбар’єрна грамотність та як кожен може долучитись до побудови інклюзивного суспільства.

У кінці року відберуть найактивніших користувачів Дія.Освіта серед учнів Львівщини, які пройшли найбільше освітніх серіалів. Переможці отримають індивідуальні подарунки від Міністерства цифрової трансформації України та Львівської обласної військової адміністрації. Також школярі зможуть відвідати Львівську ОВА, познайомитись із заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації CDTO Олександром Кулепіним.

Для участі у розіграші учасники повинні завантажити сертифікати про проходження освітніх серіалів за посиланням до 15 грудня 2023 року.

Переглянути освітні серіали можна на платформі Дія.Освіта тут.