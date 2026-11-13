Учні не отримуватимуть гаряче харчування до завершення процедури визначення переможця аукціону

Учні навчальних закладів Богородчанської громади близько двох тижнів не отримуватимуть гаряче харчування. Сталося це через оскарження процедури закупівель компанією «СНС Кейтеринг» литовського бізнесмена Норкуса Ірмантаса.

Йдеться про послуги з організації гарячого харчування для учнів Підгірської, Жураківської, Ластівецької гімназій, а також Саджавського, Горохолинського, Старунського, Іваниківського та Богородчанських ліцеїв № 1 і № 2.

Улітку Богородчанська селищна рада провела конкурси на право оренди шкільних їдалень. Переможці конкурсів – місцеві підприємці – підготували харчоблоки до роботи в нових умовах: провели капітальні ремонти, придбали нове обладнання, інвентар та меблі, розповів у четвер, 12 листопада, селищний голова Ростислав Заремба.

«Після цього ми провели тендери на послуги з гарячого харчування, уклали договори. За перші два місяці відгуки з усіх шкіл були позитивними. Але, коли в жовтні-листопаді ми проводили наступні торги, на цей тендер заявилися великі фірми, які можуть дозволити собі запропонувати нижчу ціну, ніж дрібний підприємець», – зазначив посадовець.

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За інформацією Prozorro, підприємством, яке оскаржило в АМКУ умови тендерів на організацію гарячого харчування для школярів Богородчанської громади, виявилося ТОВ «СНС Кейтеринг». Зокрема, фірма назвала незаконними вимоги замовника щодо документального підтвердження на право користування харчоблоком закладу освіти, що вже переданий в оренду.

«На період розгляду скарг ми не маємо можливості надавати послуги з харчування за попередніми договорами, термін дії яких минув. Також маємо заборону на укладення нових договорів до завершення процедури визначення переможця аукціону. Це може тривати до двох тижнів», – сказав Ростислав Заремба.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «СНС Кейтеринг» зареєстрована в Києві та займається послугами мобільного харчування з 2017 року. Фірма входить до групи компаній литовця Норкуса Ірмантаса, які працюють у сфері надання послуг з організації громадського харчування у школах, дитячих садках, лікарнях, державних та приватних підприємствах, а також в сфері нерухомості та складського господарства.

Серед активів групи – також ТОВ «Н.І.Н.А», ТОВ «ПНТ Львів», ТОВ «Ван груп лтд» і ТОВ «Понтем.УА».

За інформацією медіа, «Понтем.УА» має досвід тривалих судових та антимонопольних суперечок із замовниками. У 2018 році через апеляцію компанії до АМКУ управління освіти Полтави було змушене скасувати закупівлю харчування у школах міста. Аналогічним чином без послуг харчування у свій час залишилися школярі й київського району Оболонь.