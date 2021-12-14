Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове, але оплатне відчуження земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та інших пов'язаних із ними об'єктів дорожньої інфраструктури.

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, що перебувають у приватній власності. Документ було зареєстровано у Верховній Раді ще 10 грудня, але його текст сайт парламенту опублікував у вівторок, 14 грудня.

Відповідно до тексту законопроекту, рішення про відчуження земельної ділянки на підставі суспільної необхідності та виключно з метою будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, у тому числі на умовах концесії чи інших формах здійснення державно-приватного партнерства, ухвалюють органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Якщо з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ній, протягом одного місяця згоди не досягнуто, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів, пише «Інтерфакс-Україна».

У законопроекті уточнюється, що суд ухвалюватиме рішення щодо відповідних спорів за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Судовий збір під час розгляду таких справ не стягуватиметься.

Відповідно до тексту законопроекту, апеляції у справах про примусове відчуження земельних ділянок на підставі суспільної необхідності розглядатиме Верховний суд, який буде зобов'язаний розглянути справи у двомісячний термін із дня надходження апеляційної скарги.

Уточнюється, що рішення Верховного Суду набудуть чинності з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Також апеляційний суд не зможе повертати справу за результатами апеляційного розгляду на новий розгляд.

У пояснювальній записці до документа наголошується на необхідності створити на законодавчому рівні спрощений механізм вилучення та викупу земельних ділянок для розвитку транспортної інфраструктури, передачі земель у концесію для будівництва автомобільних доріг та оформлення земельних ділянок у користування підприємствам та організаціям транспортної галузі.

За даними ініціатора законопроекту, неефективність наявного механізму вилучення та викупу земельних ділянок суттєво впливає на такий суспільно важливий інфраструктурний проект як будівництво великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва довжиною близько 150 км.

«Держава в особі органів місцевого самоврядування або виконавчої влади, наділених відповідними повноваженнями, ініціює примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, розміщених на ній, лише у разі, коли будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, неможливі без припинення права власності на таке майно попереднього власника», – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Таким чином, завданням судового розгляду для такої категорії справ є встановлення факту наявності суспільної необхідності втручання у право приватної власності, дотримання порядку та умов прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, встановлення її власника та факту відсутності добровільної згоди на її викуп.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ухвалення законопроекту дозволить скоротити терміни відчуження земельних ділянок для будівництва доріг та транспортної інфраструктури щонайменше на третину.

«Ухвалення законопроекту забезпечить прискорення розвитку мережі автомобільних доріг та покращення їх транспортно-експлуатаційного стану, сприятиме соціально-економічному розвитку країни, підвищенню конкурентоспроможності мережі автомобільних доріг для збільшення обсягу транзитних перевезень та туристичних поїздок, рівня утримання, зручності та безпеки руху», – зазначено в пояснювальній записці.