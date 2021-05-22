Громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем вирішив подарувати Україні картину «Свята Варвара». Її у XVIII столітті намалював невідомий автор, ймовірно, іспанський. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в суботу, 22 травня.

Торе Хальстрем володіє картиною з 1994 року. Подарувати її Україні він вирішив, оскільки саме у соборі Святого Володимира у Києві зберігаються мощі Святої Великомучениці Варвари.

Картина XVIII ст. «Свята Варвара» прибуде до України наприкінці травня

(фото Олександра Ткаченка)

Зі слів Ткаченка, Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів. Тому цей подарунок є символічний для України, особливо в часи збройної агресії РФ.

Картина прибуде до України вже наприкінці травня. Її планують занесена до фондів одного з найкращих зібрань європейського живопису в Україні – Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, що у Києві.