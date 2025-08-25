В українському прокаті – видовищний документальний фільм «Таємниці підводного світу» (Under the sea, на головному фото). Це – підводний погляд на різноманітні прибережні регіони Південної Австралії, Нової Гвінеї та Індо-Тихоокеанського регіону, а також вплив глобального потепління на океани. Глядачі зможуть зустрітись віч-на-віч із таємничими й приголомшливими мешканцями морських глибин, стати учасниками унікального дослідження впливу глобальної зміни клімату на недоторкану природу Тихого океану. Формат ІМАХ та 3D-окуляри нададуть можливість взяти участь у всіх подіях.

Фільми про живу природу – особливих захопливий жанр документального кіно. Пропонуємо добірку з найкращих фільмів, що розповідають про різноманітні куточки Землі та її мешканців.

«Барака» (Baraka, 1992)

Культовий фільм, що поєднує фантастичне відео та звуковий супровід. Це документальна стрічка про природу та планету Земля. Це безперервний відеоряд, до якого увійшли приголомшливі кадри найкрасивіших місць Землі, незвичайні ритуальні обряди племен, зйомки життя в місті та багато іншого. Зйомки «Бараки» проводились у 24 країнах світу впродовж 14 місяців.

«Мікрокосмос» (Microcosmos: Le peuple de l'herbe, 1996)

Фільм французьких біологів, що став підсумком їх п'ятнадцятирічних наукових розробок, двох років технічної підготовки, трьох років зйомок і шести місяців монтажу, розповідає про один день з життя комах, де мікроскопічне життя поєднується з прекрасними пейзажами. Звичайні для людини явища природи, такі як дощ, вітер, туман, показані так, як їх сприймають «найменші» через збільшувальні пристрої.

«Птахи – мандрівний народ» (Le peuple migrateur, 2001)

Те, що восени птахи відлітають на південь, – непорушна істина, відома нам з дитинства. Але що ж насправді стоїть за цими простими речами, досі було відомо тільки фахівцям. Адже птахи долають тисячі кілометрів, борючись з негодою, голодом та втомою, і долітають зовсім не всі. Група європейських кінематографістів створила дивний фільм, який вражає не стільки фактами, скільки унікальними кадрами, зняти які раніше не вдавалося нікому.

«Марш імператора» (March of the Penguins, 2005)

Імператорські пінгвіни живуть колоніями в Антарктиді. Серед своїх однолітків кожна пара пінгвінів бореться з екстремальними умовами, щоб увічнити свій вид і захистити дитинчат від багатьох перешкод і небезпек, які на них чекають. Кожен рік – цикл, у якому народжується лише один маленький пінгвін на пару, багато з яких не досягнуть повноліття або навіть не матимуть шансу народитися. Крім сильного холоду, вітру та шторму, вони стикаються з такими хижаками, як морський леопард і гігантський буревісник. Батьки по черзі захищають яйце, а потім дитинча в глибині і ловлять рибу на узбережжі.

«Дім» (Home, 2009)

Фільм майже повністю складається з демонстрації різноманітних місць Землі з висоти пташиного польоту. Голос за кадром розповідає про екологічну катастрофу, що загрожує планеті. Ілюструються глобальні проблеми людства.

«Океани» (Oceans, 2009)

Світ вічного руху, світ, де товща води переміщається за секунди, перетворює первинні плани на хаос. Світ, який байдуже споглядає за людською метушню. Люди підуть, море ж залишиться назавжди. Майже три чверті земної поверхні вкрито водою. «Океани» пропонують глядачеві зазирнути в чарівний підводний світ, що все ще залишається загадкою для людини.