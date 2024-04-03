Симфонічний вечір під назвою «Добродіяння» пройде у п’ятницю, 5 квітня, у Львівській філармонії. До програми увійдуть твори Людвіга ван Бетховена та Євгена Станковича.

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії запросив відомих київських виконавців, диригента Володимира Сіренка та соліста Дмитра Ткаченка, виступити на сцені філармонії.

«Симфонія № 5 “Пасторалей”, яку я виконаю – надзвичайно складний твір, що потребує вкрай багато репетицій та підготовки. Тому як усі твори такого штибу, його не часто можна почути на концертних сценах. Але хочу висловити надію, що львівська публіка оцінить цю нагоду, адже – це однозначно твір, який дуже важко забути після прослуховування», – розповідає скрипаль Дмитро Ткаченко.

Євген Станкович написав цей твір близько 50 років тому, будучи дуже молодим. Але твір звучить актуально у часи цієї жахливої війни, наголошує музикант.

Також оркестр пропонує слухачам долучитись до важливої місії підтримки українських військових.

Увесь касовий збір з цього концерту буде спрямовано на купівлю комп’ютерної спецтехніки для аеророзвідки, вдалого планування і виконання роботи 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана та Центру спеціальних операцій «Альфа».