Іноді проблему вдається усунути самостійно

Синюватий відтінок зображення або повністю синій екран телевізора можуть виникати з різних причин. Деякі з них можна усунути самостійно, тоді як інші потребують ремонту. Фахівці TV Parts Today пояснили, як визначити джерело проблеми та що робити в кожному випадку.

Що таке синій відтінок на екрані телевізора?

За синюватого відтінку зображення кольори здаються надто холодними, наче їх спотворює синій фільтр. Причина може полягати в налаштуваннях телевізора, проблемах зі з’єднанням через HDMI або несправності внутрішніх компонентів, зокрема материнської плати чи світлодіодних лінійок підсвічування.й

Можливі причини:

Неправильні налаштування зображення

Іноді налаштування колірної температури в режимі зображення телевізора встановлено на холодний тон, що спричиняє синій відтінок.

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Що робити: перейдіть до налаштувань зображення телевізора та відрегулюйте колірну температуру або баланс білого на тепліше значення.

Проблеми з кабелем HDMI або підключенням

Нещільно під’єднаний або несправний HDMI-кабель може порушувати передавання сигналу та спричиняти спотворення кольорів, зокрема появу синюватого відтінку.

Що робити: перевірте надійність з’єднання. Якщо це не допоможе, спробуйте замінити кабель або під’єднати його до іншого HDMI-порту телевізора.

Несправність системи обробки відео

Якщо проблема не зникає і стосується всього контенту, можливо, несправна материнська плата.

Що робити: може знадобитися заміна материнської плати. Варто звернутися до спеціаліста, щоб він допоміг розв’язати цю проблему.

Проблеми з підсвічуванням

Несправність світлодіодного підсвічування може спричинити спотворення кольорів. Зокрема, через пошкодження шару люмінофора на світлодіодах біле світло може набути синюватого відтінку.

Що робити: проведіть тест із ліхтариком (посвітіть ліхтариком на екран, коли він увімкнений), щоб перевірити, чи причиною є підсвічування. Якщо зображення тьмяне, можливо, потрібно замінити підсвічування.

Що таке синій екран на телевізорі?

Синій екран – це суцільний синій фон без зображення. Він часто з’являється, коли телевізор не отримує сигналу від під’єднаного пристрою. Причиною також можуть бути несправності самого телевізора або зовнішнього обладнання чи збої програмного забезпечення.

Можливі причини:

Відсутність сигналу або проблема з вхідним сигналом

Синій екран може з’явитися, коли телевізор не отримує сигнал від під’єднаного пристрою (наприклад, кабельного декодера, ігрової консолі або пристрою для потокового відтворення).

Що робити: перевірте, чи правильно обрали джерело вхідного сигналу. Переконайтеся, що під’єднаний пристрій увімкнений та працює належним чином.

Ненадійне або несправне з’єднання HDMI

Якщо кабель HDMI ослаблений або пошкоджений, телевізор може не відображати сигнал належним чином, що призводить до появи синього екрана.

Що робити: перевірте HDMI-з’єднання та спробуйте використати інший HDMI-кабель або порт.

Проблема з прошивкою або програмним забезпеченням

Програмна помилка або застаріла прошивка можуть спричинити появу синього екрана на телевізорі.

Що робити: перевірте в налаштуваннях телевізора, чи доступні оновлення програмного забезпечення. Якщо відкрити меню не вдається, може знадобитися скидання до заводських параметрів.

Збій апаратного забезпечення (материнська плата або плата T-CON)

Якщо материнська плата телевізора або плата T-CON працює з перебоями, вона може неправильно обробляти відеосигнал, що призведе до появи синього екрана.

Що робити: якщо синій екран не зникає після усунення проблем із вхідними сигналами та програмним забезпеченням, можливо, знадобиться заміна внутрішніх плат. Варто звернутися до майстра з ремонту техніки.