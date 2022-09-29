Спочатку Івана Богдана відсторонили від правління компанії, а потім він написав заяву на звільнення

Генеральний директор онлайн-книгарні Yakaboo Іван Богдан звільнився після того, як його сексистський вислів викликав обурення у мережі. Про це він оголосив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 29 вересня.

Напередодні під час дискусії «Українська книга: після війни, геть від Москви», розповідаючи про українського читача, Богдан сказав: «Більше купують жінки. Як завжди витрачають кошти, які заробляють чоловіки». Вислів викликав скандал. Онлайн-платформа Yakaboo спершу відсторонила Богдана, а згодом автор скандального вислову повідомив про звільнення.

Відповідаючи на закиди у сексизмі Богдан зазначив, що його слова базуються на особистому досвіді, повідомив «Детектор медіа».

«Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення. Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo», – написав Іван Богдан 29 вересня у Facebook.

Онлайн-книгарня Yakaboo також опублікувала заяву з цього приводу, зазначивши, що такі висловлювання не сумісні з її цінностями.

«…висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда. Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків. У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією», – йдеться в заяві Yakaboo.

Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.