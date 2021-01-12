«Укрзалізниця» почала перехід на сучасний додаток для перевірки квитків у поїздах для провідників, повідомив представник компанії Олександр Перцовський.

«Ми плануємо перейти на сучасний застосунок для провідників і стюардів. Наші пасажири напевно бачили як “привіт із 90-х” наші прилади, які провідники використовують для валідації квитків. Вони в минулому вже», – сказав він під час прес-конференції з нагоди запуску чат-бота у Telegram і Viber із функцією продажу квитків, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі новий додаток для стюардів уже тестується в потягах «Інтерсіті».