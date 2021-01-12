«Укрзалізниця» у вівторок, 12 січня, запустила чат-ботів з продажу квитків у месенджерах Viber і Telegram. Окрім можливості купити чи повернути квиток, боти мають низку інших функцій.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, наразі через ботів у Viber і Telegram можна купити квитки лише на швидкісні потяги «Інтерсіті+».

Також чат-боти «Укрзалізниці» у Viber і Telegram мають такі функції:

замовлення харчування під час поїздки;

відображення розкладу руху (наразі лише відображаються потяги «Інтерсіті+»;

інформування про прибуття або запізнення потяга;

номер колії тощо.

Як уточнив на прес-конференції представник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, наразі функція онлайн-табло, яка попереджає про запізнення потягів, доступна лише для київського вокзалу. Однак він запевнив, що згодом вона стане доступною для всіх вокзалів і потягів.

Чат-боти «Укрзалізниці» спілкуються трьома мовами: українською, англійською та російською.

Оплата за квитки, придбані через чат-бот, здійснюється безпосередньо, тобто без переспрямування на інші сайти. Для цього можна прив’язати платіжну картку в електронному гаманці. Також пасажири можуть використовувати для оплати сервіси Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.