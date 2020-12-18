Нові пасажирські вагони «Укрзалізниця» закупить у 2021 році

«Укрзалізниця» в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші з державного бюджету. Керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко розповів, що компанія зібрала вже кілька сотень побажань для нових вагонів.

У четвер, 17 грудня, на центральному залізничному вокзалі Києва компанія провела виставку, під час якої всі охочі могли внести свої пропозиції з приводу того, якими мають бути нові пасажирські вагони. Тепер «Укрзалізниця» проведе аналіз і визначатиметься з технічним завданням.

Що буде в нових вагонах «Укрзалізниці»:

роздільне кондиціонування в кожному купе;

USB-зарядки і розетки біля кожного місця;

чотири режими освітлення в поєднанні з керованим світлом для читання;

табло зайнятості туалетів на панелі управління над дверима купе.

За словами Олександра Шевченка, також ще не вирішені питання щодо вендингових апаратів (автоматів з їжею), килимів, відсіків для перевезення велосипедів, ємностей для багажу під сидінням і одноразової постелі.

Як повідомив журналіст Олександр Рудоманов, у нових вагонах місця для перевезення валіз замалі.

«Маленькі місця для сумок. Тобто сумка, в якій везтимете яєчка, курочку і батон, влізе. А от сумка для подорожей чи літаків – не факт», – розповів він.

Також Рудоманов зауважив, що в нових вагонах є пробковідкривачі, якими можуть травмуватися діти.

Фото Олександра Шевченка

Зазначимо, що в держбюджеті на 2021 рік вперше передбачено кошти на закупівлю нових вагонів для «Укрзалізниці».