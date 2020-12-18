«Укрзалізниця» показала нові вагони з розетками і USB-зарядками
В нових пасажирських вагонах можна буде дізнатися про зайнятість туалетів, не виходячи далеко від купе
«Укрзалізниця» в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші з державного бюджету. Керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко розповів, що компанія зібрала вже кілька сотень побажань для нових вагонів.
У четвер, 17 грудня, на центральному залізничному вокзалі Києва компанія провела виставку, під час якої всі охочі могли внести свої пропозиції з приводу того, якими мають бути нові пасажирські вагони. Тепер «Укрзалізниця» проведе аналіз і визначатиметься з технічним завданням.
Що буде в нових вагонах «Укрзалізниці»:
- роздільне кондиціонування в кожному купе;
- USB-зарядки і розетки біля кожного місця;
- чотири режими освітлення в поєднанні з керованим світлом для читання;
- табло зайнятості туалетів на панелі управління над дверима купе.
За словами Олександра Шевченка, також ще не вирішені питання щодо вендингових апаратів (автоматів з їжею), килимів, відсіків для перевезення велосипедів, ємностей для багажу під сидінням і одноразової постелі.
Як повідомив журналіст Олександр Рудоманов, у нових вагонах місця для перевезення валіз замалі.
«Маленькі місця для сумок. Тобто сумка, в якій везтимете яєчка, курочку і батон, влізе. А от сумка для подорожей чи літаків – не факт», – розповів він.
Також Рудоманов зауважив, що в нових вагонах є пробковідкривачі, якими можуть травмуватися діти.
Фото Олександра Шевченка
Зазначимо, що в держбюджеті на 2021 рік вперше передбачено кошти на закупівлю нових вагонів для «Укрзалізниці».