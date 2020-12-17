Додаткові потяги з Ворохти до Харкова і з Ужгорода до Херсона зупинятимуться у Львові

З 24 грудня «Укрзалізниця» запускає ще два додаткові потяги зі сходу й півдня України до Івано-Франківської та Закарпатської областей. Потяги з Харкова до Ворохти і з Херсона до Ужгорода курсуватимуть на новорічно-різдвяні свята через день.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці» в четвер, 17 грудня, поїзд №5/6 Ужгород – Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. У зворотному напрямку відправлення з Херсона о 15:10 та прибуття до Ужгорода о 13:11.

З Ужгорода потяг відправлятиметься з 24 грудня до 30 січня у парні дати, а з Херсона – з 25 грудня по 31 січня – в непарні. Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

Поїзд №149/150 Харків – Полтава – Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51 та прибуття до Харкова о 13:20.

В період з 24 до 30 грудня включно з Харкова потяг курсуватиме у парні дати, а з 1 до 11 січня включно – в непарні.

З Ворохти потяг курсуватиме з 25 до 31 грудня включно у непарні дати, а також з 2 до 12 січня включно – у парні.

«Завдяки цьому поїзду можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст», – повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає додаткові потяги на новорічно-різдвяні свята у кілька етапів. Вперше цьогоріч додаткові поїзди компанія призначила 25 листопада, а потім – 7 і 9 грудня. Більшість із додаткових поїздів зупинятимуться у Львові.