З 14 грудня зі Львова до Ужгорода курсуватиме щоденний поїзд №821/822. Його графік узгодять з розкладом швидкісного поїзда Київ — Славське для зручних пересадок.

Зі Львова поїзд вирушатиме об 11:00, прибуде до центру Закарпаття о 16:50 із 28-хвилинною зупинкою у Славському о 13:10. У зворотному напрямку перший рейс з Ужгорода рушить 15 грудня о 12:45 та прибуде до Львова о 18:56. Зупинка в Славському — 16:01-16:06.

Поїзд зупинятиметься на станціях Сколе, Стрий, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве, Батьово.

Вартість квитка при купівлі онлайн — 71-81 грн.

«Завдяки запуску поїзда Львів-Ужгород пасажири швидкісного поїзда №745/746 Київ — Славське отримають зручну стиковку в Славському. Наприклад, прибувши з Києва швидкісним поїздом о 13:20, пасажир може продовжити подорож регіональним поїздом та дістатися Сваляви, Воловця та інших курортних міст», — пояснили у прес-службі Укрзалізниці.

Нагадаємо, на свята Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд через Львів. Поїзд Миколаїв – Рахів курсуватиме через Львів із 23 грудня по 18 січня.