«Укрзалізниця» відновила курсування поїзда №134/133 Миколаїв – Рахів, що курсуватиме через Львів до 18 січня. Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Поїзд курсуватиме у період новорічно-різдвяних свят. Із Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року.

Із Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року.

З Миколаєва у Львів поїзд прибуватиме о 15:20, вирушатиме в Рахів о 15:46 і прибуде на кінцеву о 23:37. У зворотному напрямку поїзд рушатиме в 00:27 й прибуватиме до Львова о 8:30. До Миколаєва поїзд доїжджатиме о 6:06 наступного дня. Квитки на поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» до новорічних та різдвяних свят відновила курсування та призначила низку поїздів через Львів, зокрема Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Маріуполь – Львів, Хмельницький – Лисичанськ.