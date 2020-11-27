В «Укрзалізниці» запевнили, що ціна на послуги не змінилася

З 1 грудня 2020 року «Укрзалізниця» знову почне продавати у пасажирських поїздах каву та чай. Через боротьбу з коронавірусом їх прибрали з переліку послуг у червні. Про це повідомили у прес-службі перевізника у п'ятницю, 27 листопада.

У відомстві наголосили, що дотримуватимуться санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм, відтак напої подаватимуть в одноразових гофрованих стаканчиках місткістю 250 мл.

Повідомляється, що ціна на послуги не зміниться. Як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн.

Також у поїздах продаватимуть печиво, вафлі, снеки тощо в індивідуальному упакуванні.

До слова, раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що планують надати пасажирам поїздів можливість замовити повноцінне харчування. Наразі розглядають варіант запровадження послуги, коли пасажир обиратиме щось з меню під час онлайн-купівлі квитків, а потім це підготують і передадуть у вагон провідникам.