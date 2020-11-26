Укрзалізниця має намір перевозити поїздами не менше 50 % внутрішніх туристів

«Укрзалізниця» знизила вартість попереднього бронювання квитків для туристичних груп. Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, повідомили у прес-службі компанії.

«Першими кроками для поліпшення взаємодії з туроператорами і збільшення туристичних перевезень є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 грн до 80 грн», – йдеться в повідомленні.

За словами Жмака, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним із пріоритетів компанії.

«Ми переконані, що в умовах пандемії Covid-19 залізниця – найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості потягів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», – зазначив Жмак.

У прес-службі додали, що «Укрзалізниця» має намір перевозити потягами не менше як 50% внутрішніх туристів. Умовами для цього, як зазначають в компанії, є розгалужена залізнична мережа, високий рівень комфорту і безпеки, який забезпечує залізничний транспорт.

Як інформував ZAXID.NET, «Укрзалізниця» почала призначати додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята.