«Укрзалізниця» почала призначати додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята. У цей період пасажири зможуть подорожувати за популярними напрямками: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ. Про це у середу, 25 листопада, повідомила прес-служба компанії.

Відновлюється рух таких поїздів:

№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно з 13 грудня, зворотно з 14 грудня;

№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з 13 грудня, зворотно з 14 грудня;

№ 58/57 Ковель – Одеса через день з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня;

№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня;

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня, зворотно з 14 грудня;

№ 357/358 Київ – Рахів щоденно з 18 грудня, з 19 грудня — з Рахова;

№ 745/746 Київ – Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.

Призначено курсування додаткових поїздів:

№168 Львів – Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;

№198 Ковель – Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;

№ 768/767 Київ – Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Призначені додаткові рейси:

№ 774 Київ – Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;

№ 782 Київ – Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть:

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Лисичанськ – Київ;

№ 118/117 Чернівці – Київ.

Компанія також відзначила, що продовжила маршрут прямування поїздів № 779/780 Суми – Вінниця. Придбати квитки на усі зазначені рейси можна у залізничних касах та онлайн.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в 25 листопада повідомив, що урядрозглядає можливість запровадити в Україні локдаун на новорічно-різдвяні свята.

За його словами, наразі про введення жорсткого карантину не йдеться, але в уряді розуміють, що новорічно-різдвяні свята посилять контакти між людьми, що може призвести до зростання захворюваності й посилення навантаження на медичну систему.