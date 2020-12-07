«Укрзалізниця» призначила ще три додаткові потяги до Івано-Франківська
Два з трьох нових додаткових поїздів, призначених на зимові свята, курсуватимуть до Ворохти
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 11:490
«Укрзалізниця» у понеділок, 7 грудня, призначила ще три додаткові потяги на новорічно-різдвяні свята, які курсуватимуть до та з Івано-Франківська. Два з трьох потягів їхатимуть також до Ворохти.
За повідомленням «Укрзалізниці», йдеться про такі потяги:
- №143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.
- №149/150 Полтава – Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
- №129/130 Кременчук – Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
Як наголосили в компанії, квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.
Як повідомляв ZAXID.NET, Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках : Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.
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