«Укрзалізниця» має намір провести індексацію тарифів з 1 березня на 2% щомісячно, що принесе компанії понад півмільярда гривень доходів, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на фінансовий план компанії.

Наступного року «Укрзалізниця» очікує 3,5 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння, у 2020 році уряд затвердив планові прибутки компанії в сумі 69 тис. грн.

Виручка «Укрзалізниці», згідно з очікуваннями компанії, наступного року має становити 86,5 млрд грн, що на 15,4% більше за планову виручку цьогоріч. EBITDA (Прибутки підприємства до податкових, амортизаційних, кредитних відрахувань та зносу) має зрости на 5,4% – до понад 19 млрд грн.

Капітальні інвестиції зростуть більш ніж удвічі – до 27,2 млрд грн. З них 7,3 млрд – на капітальне будівництво, 8,5 млрд – на купівлю основних засобів, 5,8 млрд – на їхню модернізацію і 5,2 млрд – на капітальний ремонт.

Також «Укрзалізниця» очікує, що наступного року вантажні перевезення принесуть їй на 5,2% менше доходів відносно плану на 2020 рік та становитимуть 72 млрд грн.

Доходи від пасажирських перевезень очікують на рівні 7,8 мільярда гривень, а це більш ніж удвічі за очікувані результати цього року.

«У 2021 році передбачена індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісячно. Додаткові доходи становлять 557,9 млн грн», – зазначається у фінансовому плані «Укрзалізниці».

Найбільше зростання адміністративних видатків компанії передбачене завдяки зростанню витрат на оплату праці та соціальні заходи.