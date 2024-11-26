Нині стан хлопчика з позитивною динамікою

До Львівської обласної інфекційної лікарні з Миколаївщини госпіталізували 10-річного хлопчика, у якого діагностували токсичну форму скарлатини. Де заразилася дитина, наразі невідомо. Захворювання небезпечне тим, що важка токсична форма може призвести до запаморочення, набряку мозку і навіть розвитку коми.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин, хлопчик захворів чотири дні тому. У нього раптово піднялася температура до 38-39 градусів і виникла висипка на тілі: спершу на обличчі, згодом на тулубі. До тих симптомів додалася ще й блювота. До інфекційної лікарні Львова хлопчика госпіталізували у важкому стані з вираженою інтоксикацією організму, високою температурою.

«Після обстеження і результатів аналізів йому поставили діагноз: скарлатина, токсична форма. Пацієнту відразу призначили відповідне лікування. Станом на нині стан дитини з позитивною динамікою. Де міг заразитися, достеменно невідомо. У родині, за словами батьків, скарлатиною ніхто не хворів, у школі також випадків хвороби ніби не фіксували», – каже Галина Кармазин.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили ZAXID.NET, що цього року значно побільшало випадків скарлатини. За 10 місяців зафіксували 786 випадів (торік – 546). Хворіли діти різного віку, але найбільше хворих було у віковій категорії 5-9 років – 418 випадків.

Нагадаємо, скарлатина – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія стрептококу (Streptococcus pyogenes). Бета-гемолітичний стрептокок групи А є одним із найпоширеніших збудників бактеріальних інфекцій у людини. Бактерії виробляють токсин, який провокує появу червоного висипу. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1–9 років.

У більшості випадків скарлатина починається раптово. Розвивається ангіна, на мигдалинах можливий біло-жовтий наліт. Язик спочатку має біле нашарування, але після 2-3 днів починає очищатися з кінчика і до 4-го дня стає яскраво-червоним, з виокремленими сосочками, так званий малиновий язик.

Зазвичай через добу після початку захворювання на шкірі хворого виникає характерний висип. На рожевому тлі видно дрібні цятки, яскраво-рожеві або червоні, нерідко вони сверблять.

Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг. За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна незначна (має катаральний характер). Висип типовий, інколи блідий. Під час середньоважкої форми всі описані симптоми скарлатини виражені сильніше. Температура підвищується до 39 °С. Ускладнення зустрічаються частіше, ніж за легкої форми.

У разі важкої токсичної форми початок хвороби супроводжують висока температура, блювота, інколи діарея, виражені симптоми ураження центральної нервової системи. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвито коми.

Скарлатина може мати небезпечні ускладнення, пов’язані з невчасним початком лікування та недотриманням рекомендацій лікаря: гнійний лімфаденіт, отит, мастоїдит, синусит, гломерулонефрит, ревматизм. Після одужання у людини виникає стійкий імунітет, другий раз на скарлатину не хворіють.