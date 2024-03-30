Торік у відновлення палацу в Роздолі з'явився інвестор

Компанія Skeiron оцифрувала і створила 3D модель пам’ятки архітектури національного значення у Роздолі на Львівщині – палацу Жевуськи-Лянцкоронських. Про це ідеться на Facebook-сторінці Палац Розділ.

«З допомогою диджиталізації ми отримали точну 3D модель палацу, завдяки якій змогли створити детальну BIM 3D модель та забезпечити якісні обмірні креслення споруди. Це важлива технологія для збереження та вивчення культурної спадщини, оскільки дозволяє точно відтворити будівлі та споруди в цифровому форматі. Вона також є важливим інструментом для реставрації та консервації», – ідеться в дописі.

Палац Жевуських-Лянцкоронських у 3D

Skeiron – українська компанія, що вже понад сім років оцифровує культурну спадщину України, організовує 3D тури музеями та створює 3D листівки для популяризації українських міст.

Пам’ятка архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудував дідич Роздолу Міхал Жевуський у 1740 році в стилі французького ренесансу. Парк, у якому розташований палац, внесений до природо-заповідного фонду України.

У 20-х роках XIX століття палац перейшов у власність родини Лянцкоронських, яка частково знесла старі приміщення і добудувала нові. Будівля мала 60 кімнат, а ззовні була прикрашена античними скульптурами, привезеними Каролем Лянцкоронським з різних країн світу.

За радянських часів у палаці працював філіал одного зі санаторіїв Моршина. За часів незалежності палац перейшов на баланс «Укрпрофоздоровниці», що продала його у 2004 році за 467 тис. грн у приватні руки. Місцеві мешканці звинувачували нових власників у розграбовуванні інтер'єрів палацу, проте правоохоронці так і не довели справу до кінця. У 2017 році, за рішенням Верховного суду, палац повернули державі, у 2022 році він перейшов в управління Фонду держмайна. Торік палац продали приватному інвестору – EFI Group. Компанія підписала меморандум з місцевою владою про збереження палацу, його реставрацію та створення тут закладу із соціальною складовою.