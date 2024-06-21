Букмекери більше вірять у збірну України, ніж у збірну Словаччини

Поєдинок другого туру групового етапу чемпіонату Європи відбудеться вже сьогодні, 21 червня. Стартовий свисток на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі пролунає о 16:00. Гру розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером – одним з найкращим рефері АПЛ.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом матчу Словаччина – Україна вважає підопічних Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу «синьо-жовтих» становить 2,23, тоді як звитягу команди Франческо Кальцони оцінюють у 3,5. Нічия – 3,35.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Експерти очікують на доволі закриту гру зі ставкою на захист, яка навряд чи принесе багато голів. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 2,16 бала. На аналогічний тотал менше 2,5 – 1,76.

Найбільше шансів забити у цьому матчі букмекери дають українським форвардам Артему Довбику (3,00) та Роману Яремчуку (3,25). У словаків головним голеадором бачать Роберта Боженіка (4,50). Найменше шансів відзначитись (серед усіх запропонованих представників «синьо-жовтих») у Тараса Степаненка (12,00).

Де дивитися матч Словаччина – Україна на Євро-2024

Вболівати за збірну України у прямому ефірі можна буде на медіасервісі Megogo за наявності відповідної підписки («Максимальна» та «Спорт»). Також цей поєдинок у вільному доступі буде доступний на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).

До слова, ця зустріч між Словаччиною і Україною стане вже восьмою в історії обох команд – вперше збірні зіграли у спарингу у далекому 2002 році. Загалом українці святкували 3 перемоги і 3 нічиї та зазнали 2 поразок. Різниця м'ячів – 10:9 на користь наших опонентів.

Нагадаємо, після першого туру Україна йде у турнірній таблиці групи Е останньою без очок, а Словаччина з трьома пунктами посідає другу сходинку, поступаючись Румунії гіршою різницею забитих голів.