Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що його країна призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України. Про це він написав 17 квітня у Facebook.

«Словаччина призупинила імпорт зернових та інших продуктів з України. Згодом відбудеться засідання робочої групи з цієї теми, про результати зустрічі повідомимо пізніше», – зазначив Гегер.

13 квітня міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України.

При цьому повідомлялося, що міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.