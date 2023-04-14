Контейнери з українським зерном у Словаччині, 13 березня 2023

Міністерство сільського господарства Словаччини в четвер, 13 квітня, розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, «було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини».

«Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається у Словаччині», – зазначили в міністерстві.

Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС і українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн «Вишеградської четвірки», а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю, 14 квітня.

«Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти», – наголошується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, після початку повномасштабного вторгнення Росії тривалий час узагалі не могла експортувати збіжжя через Чорне море, що змусило її шукати альтернативні шляхи експорту. Ними стали сухопутні шляхи постачання, зокрема, через Польщу та Румунію. Через це велика кількість українського зерна, дешевшого, ніж вирощене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи. Це негативно вплинуло на місцевих фермерів. Минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит дозволить. Про посилення контролю за українським зерном, в тому числі над тим, яке призначене для транзиту, також оголосила Угорщина.

Крім того, через те, що велика кількість транзитного українського зерна осідає в Польщі, у відставку подав міністр сільського господарства цієї країни Генрик Ковальчик. Нового міністра призначили незабаром і саме він домігся припинення імпорту українського зерна.