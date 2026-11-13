Щоб уникнути цієї проблеми, важливо знати про деякі нюанси

Під час смаження котлети іноді прилипають до сковороди й розвалюються, а рум’яна скоринка залишається на її поверхні. Щоб уникнути цього, варто дотримуватися кількох простих правил приготування, про які розповідає ТСН.

Не викладайте котлети на холодну сковороду

Одна з найпоширеніших помилок – викладати котлети на холодну або недостатньо нагріту поверхню. У такому разі фарш прогрівається повільно, починає виділяти сік та просто прилипає до металу.

Спочатку добре розігрійте сковорідку, потім додайте невелику кількість олії та дайте їй теж прогрітися. І лише після цього викладайте котлети.

Приберіть зайву вологу з фаршу

Якщо фарш вийшов занадто рідким, котлети можуть сильніше прилипати та погано тримати форму. Щоб цього уникнути, після формування котлети можна покласти на дошку на 5–10 хвилин, щоб поверхня трохи підсохла. Якщо фарш дуже вологий, допоможе невелика кількість панірувальних сухарів. Саме суха тонка поверхня швидше схоплюється та формує скоринку.

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Не поспішайте перевертати

Не намагайтеся перевернути котлету через хвилину після того, як ви її поклали на сковороду. Поки скоринка не сформувалася, фарш може доволі легко прилипнути до поверхні. Тому варто зачекати, коли котлета добре підрум’яниться знизу, а потім перевертати.

Не кладіть котлети надто щільно

Якщо на сковороді опиниться багато котлет, температура поверхні може різко знизитися. У результаті котлети не смажитимуться, а почнуть тушкуватися у власному соку.

Щоб цього уникнути, залишайте між котлетами невеликий простір.