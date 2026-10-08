Страву можна врятувати кількома простими способами

Якщо готові котлети виявилися надто солоними, їх не обов’язково викидати. Страву можна врятувати кількома простими способами. УНІАН розповідає, що робити у такому випадку.

Як врятувати пересолені котлети?

Найпростіший спосіб – повернути котлети на сковороду, додати невелику кількість води та протушкувати під кришкою. Рідина допоможе витягнути частину зайвої солі, а потім випарується.

Ще один варіант – приготувати овочеву підливу. Для цього на сковороді обсмажують цибулю з морквою, додають туди котлети й вливають воду. Страву тушкують приблизно 15–20 хвилин. За потреби можна додати трохи борошна, щоб загустити підливу.

Для останнього методу вам знадобиться духовка. У форму для запікання викладаємо котлети, а в окремій посудині змішуємо сметану з водою і виливаємо у форму. Запікаємо котлети близько 20 хвилин. Прісна заливка допоможе витягнути сіль із котлет та збалансувати смак.

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