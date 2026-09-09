Зробити фарш ніжнішим та соковитішим можна за допомогою трьох простих інгредієнтів

Куряче філе часто виходить сухим, особливо якщо використовувати його для приготування фаршу. Однак зробити фарш ніжнішим та соковитішим можна за допомогою трьох простих продуктів. Pixel Inform розповідає, які інгредієнти можна додати у курячий фарш.

Кабачок

Кабачок здатен зробити курячий фарш значно соковитішим. Для цього овоч потрібно очистити від шкірки та насіння, натерти на тертці й додати до подрібненого філе.

Масло.

Звичайне масло зробить дієтичний фарш із курячого філе дуже ніжним та соковитим. На 500 грамів м’яса достатньо взяти близько 3 грамів масла.

Найкраще натерти заморожене масло на тертці, щоб воно розподілилося рівномірно.

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Сир

Це один із найпопулярніших додатків до фаршу. Його змішують із м’ясною масою перед формуванням котлет.

Сир робить котлети більш пишними та соковитими, а також додає їм насиченішого смаку.