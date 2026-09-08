Зазвичай справа у неправильному співвідношенні інгредієнтів, якості м’яса або температурі

Дуже сильно дратує, коли фарш під час приготування липне до рук. І зазвичай справа у неправильному співвідношенні інгредієнтів, якості м’яса або температурі. «24 канал» розповідає, що робити, якщо фарш липне до рук.

Що робити, якщо фарш липне до рук?

Іноді фарш стає липким через надлишок вологи. Якщо м’ясо соковите або ви додали забагато цибулі, зайва рідина не дасть сформувати кульки. Щоб це виправити, додайте трохи панірувальних сухарів або білого хліба. Сухарі заберуть зайву вологу і зроблять консистенцію більш щільною.

Також фарш може липнути до рук через занадто теплу температуру. Тому краще працювати з охолодженим фаршем. Поставте його в холодильник на 20–30 хвилин. Коли він охолоне, жир загусне і фарш буде менш липким.

Ще один дієвий спосіб – змочити руки холодною водою перед ліпленням. Так фарш не прилипатиме, а вироби виходитимуть рівнішими.

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