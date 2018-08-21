Софія Прийма – найкраща спортсменка Львівщини у липні

Софія Прийма

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками спортивного липня студентку Львівського державного університету фізичної культури, майстра спорту України з триатлону та велоспорту, членкиню національної збірної команди України з триатлону Софію Прийму (тренери – Сергій Прийма та Юрій Сорохан).

Це почесне звання Софія отримала завдяки перемозі на чемпіонаті світу з акватлону (різновид триатлону) серед молоді. У напруженій спортивній боротьбі львів’янка зуміла на біговому сегменті відіграти та випередити представницю Великої Британії на 11 секунд. Триатлоністка подолала дистанцію 1000 м + 5 км (плавання + біг) з результатом 0:32:37 с, що принесло Софії перемогу та титул чемпіонки світу.

Довідка: Прийма Софія Сергіївна, 1997 року, народження, студентка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, майстер спорту з триатлону та з велоспорту. Переможниця чемпіонату Європи з крос-дуатлону серед юніорів (2016), бронзова призерка чемпіонату Європи з акватлону серед юніорів (2017), срібна призерка етапу Кубка Європи з триатлону серед юніорів (2016), володар Кубка Європи серед юніорів з триатлону (2014); багаторазова чемпіонка та призерка міжнародних змагань, чемпіонатів та Кубків України серед юнаків та юніорів; багаторазова переможниця чемпіонатів України з велоспорту серед молоді; член національної збірної команди України з триатлону. Виступає за Збройні Сили України.

Акватлон – вид спорту, що включає в себе етап бігу та плавання, має деяку схожість з триатлоном і є його найпростішою формою. На міжнародному рівні акватлон регулюється Міжнародним союзом тріатлону (ITU). Стандартна дистанція по акватлону - 2,5 км бігу, 1 км плавання і 2,5 км бігу. Довга дистанція складається з 2 км плавання і 10 км бігу. Залежно від погодних умов правила дозволяють змінювати довжину етапів.