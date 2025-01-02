Сокільницька сільрада наприкінці грудня продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі 62 сотки землі за 12 млн грн. Продана ділянка призначена для будівництва закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Ділянка розташована на вул. Данила Галицького, поруч з парком Героїв Небесної сотні.

Розташування земельної ділянки в Сокільниках

Стартова ціна лоту становила 4,972 млн грн. За нього змагалися четверо учасників. ФОП Павло Новосядлий запропонував за ділянку 12 млн і одну гривню та став переможцем торгів. Таким чином, сотка землі в Сокільниках біля Львова коштувала 193,2 тис. грн або 4596 доларів США за курсом на день торгів.

В умовах викупу землі також вказано, що покупець має погасити витрати по об’єкту – ідеться про ще 2,227 млн грн.

Павло Новосядлий, за даними сервісу YouControl, зареєстрований у Львові як фізична особа підприємець у травні 2021 року. Він займається допоміжною діяльністю у сфері транспорту, інформаційною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності та керування.

Лише на гривню менше за ділянку в Сокільниках запропонувало київське ТзОВ «ІЛД», що займається торгівлею і ремонтом авто і належить Вірі Фетісовій, Аліні Шупик, Марині Візенталь та Владиславу Пустовою.

Якщо Павло Новосядлий упродовж визначеного терміну не заплатить за покупку, право викупити її перейде до ТзОВ «ІЛД».