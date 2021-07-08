Олексій Шпортько з дружиною пішли з шоу «Співають всі» на ТРК «Україна»

Заслужений артист України, соліст Національного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько заявив, що разом з дружиною Анастасією залишає шоу «Співають всі» на телеканалі «Україна», який належить олігархові Рінату Ахметову). Причиною такого рішення стало запрошення на телепроект російського співака Валерія Меладзе, «який не знає відповіді на запитання “чий Крим”».

«Після появи у проекті “Співають всі” пана Меладзе, який не знає відповіді на питання “чий Крим”, ми відмовляємось від участі у цьому шоу. Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля», – заявив Шпортько у четвер, 8 липня.

За його словами, «боляче, що під час війни із РФ таких осіб взагалі впускають в Україну».

«Ми більше не хочемо бути причетними до цього московитського “дійства”, з нас вистачить і двох зйомок, на яких як гостя не було пана Меладзе. Ви можете сказати що ми залишились без піару і без ефірів на рейтинговому каналі? Так, але ми залишились із чистим сумлінням, а це набагато дорожче за всякі ефіри», – резюмував заслужений артист України.

Напередодні російський співак Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з'явився на зйомках нового українського вокального проекту «Співають всі!». Також Меладзе має виступити на фестивалі Atlas Weekend, який триває до 11 липня на ВДНГ у Києві. Його виступ заплановано на 8 липня.

Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі, оскільки він у 2021 році виступав на концерті для родини білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Російський виконавець грузинського походження Валерій Меладзе порівнював «події 2014-го року на Донбасі» з «подіями у Грузії» у 2008 році. Співак ніколи не називав Росію агресором та не коментував війну на сході України. Водночас Меладзе не давав концертів на окупованому Донбасі та в Криму, аби не потрапляти у санкційні списки України.

Останнім часом Меладзе дедалі частіше з'являється з приватними концертами в Україні, а також оголосив про концерти у Києві та Харкові у 2022 році.