Сонячна електроенергія для бізнесу

Власники будинків з таким видомнакопичувачів електроенергії не платять за«світло» та ще й продають надлишок державі за «зеленим тарифом». А як щодо бізнесу? Щоб зрозуміти, як сонячна електростанція буде працювати у цій сфері, оцінити всі переваги та нюанси для підприємств і виробництв будь-яких масштабів, ми поспілкувались з інженером компанії «Правильне Електроживлення» Володимиром Степчуком.

Інженер компанії «Правильне Електроживлення» Володимир Степчук

– Що варто знати про основні типи сонячних електростанцій сучасному бізнесмену?

– Уявіть, що ваше виробництво залежить від електроенергії. Навряд чи вам подобаються платіжки за «світло», але як же без нього? Є вихід – сонячна електростанція, якщо коротко – СЕС. Вони є трьох типів: мережевого, автономного та гібридного. Основні складові мережевого типу: фотомодулі, які з енергії сонця генерують електроенергію; сонячний інвертор, який перетворює напругу постійного струму від сонячних батарей в змінний струм, саме від якого працює більшість промислових та побутових пристроїв. Сонячні електростанції автономного чи гібридного типу оснащуються ще й акумуляторними батареями, які накопичують згенеровану електроенергію і здатні її використовувати, коли загальна мережа є недоступною.

– Скільки електроенергії здатна згенерувати сонячна електростанція?

– Генерація електроенергії залежить від погоди і пори року – влітку виробіток електроенергії буде приблизно в 4–5 разів більше у порівнянні з зимою. Наприклад, працююча промислова станція з потужністю сонячного поля 162 кВт, впродовж травня 2022 виробила 25 330 кВт. Це в середньому по 820 кВт на день. Варто також розуміти, що основна генерація припадає в проміжок часу з 10 год ранку до 16 год дня, тому важливо, щоб в цей час було споживання на підприємстві, тоді окупність СЕС буде найшвидшою.

Дані моніторингу СЕС встановленої на оптовому ринку «Шувар».

– Яка буде економія електроенергії при використанні сонячної електростанції?

– Щоб зрозуміти, скільки ви зекономите, якщо не заглиблюватись у всі нюанси, потрібно із загального показника спожитої електроенергії відняти кількість згенерованих кВт і перемножити їх на тариф, за яким здійснюється оплата. Беремо реальний приклад змонтованої сонячної електростанції на ринку «Шувар»: місячна генерація склала 25 330 кВт, за які підприємство мало б заплатити 126 650 гривень (комерційний тариф за електроенергію – 5 грн за кВт), відповідно вони споживали раніше приблизно 200 000 кВт, тепер споживають 174 770 кВт, а 25 330 кВт заміщають сонячною станцією.

– Скільки коштує сонячна електростанція для бізнесу і як швидко вона окупиться?

– Щоб порахувати, в яку ціну обійдеться сонячна електростанція, рекомендуємо звертатися до інженерно відділу компанії «Правильне Електроживлення» за тел. +38 068 999 11 31, або можна переглянути типові пропозиції на нашому інтернет-магазині.

Вартість сонячної електростанції залежить від того, якого сегменту будуть сонячні панелі, потужності самої станції та її типу. Ми ж можемо сказати, що станція під ключ на 162 кВт обійдеться приблизно у 3 000 000 гривень. Що стосується окупності, то це залежить від рівня споживання електроенергії: чим більше споживання – тим швидше окупиться станція. Для нашого прикладу потужністю у 162 кВт, річна генерація буде 180 000 кВт на рік, якщо тариф на електроенергію буде незмінним 5 грн за кВт, то річна економія становитиме 900 000 грн, а окупиться вона відповідно за 3,3 роки.

– Для кого потрібна СЕС і що власнику бізнесу від неї очікувати?

– Для виробничого обладнання, станків, освітлення, холодильного обладнання, офісів і магазинів та іншого, де є постійне споживання електроенергії в світлий час доби. Тут слід чітко визначитись, що саме буде живитись від сонячних панелей. Маючи увесь перелік пристроїв, можна максимально точно розрахувати необхідну потужність. В більшості випадків, доцільніше встановити станцію навіть дещо меншої потужності, щоб генерація електроенергії не перевищувала рівень споживання. На перший погляд, звучить трохи безглуздо ставити меншу потужність, коли споживання є більшим, однак в компанії «Правильне Електроживлення» знають, що краще недостачу компенсувати із загальної мережі, ніж вкладатись у більшу потужність, яка не буде реалізована.

– Які потрібно дозволи, щоб встановити сонячну станцію на підприємстві?

– Якщо сонячна електростанція монтується для потреб власного споживання, то жодних дозволів з РЕМ не потрібно. Також немає обмежень щодо встановлення потужностей. Коли ж власник сонячної електростанції хоче надлишки електроенергії збувати в загальну мережу за програмою «зелений тариф», тоді потрібно ряд документів, дозволів та технічних перевірок.

– Який термін експлуатації і яка гарантія на обладнання?

– Мінімальний термін гарантії для сонячних електростанцій мережевого типу складає 5 років. Як вже зазначалось, основні компоненти сонячних електростанцій – це сонячні панелі та інвертор. Більшість виробників на сонячні фотомодулі дають гарантію до 25 років, за цей період генерація впаде до 84%, однак сонячні панелі продовжуватимуть працювати. Відомі випадки, коли сонячні панелі, змонтовані понад 30 років тому і далі генерують електроенергію, незважаючи на те, що їхня гарантія вже давно минула. На сонячні інвертори виробники дають гарантію в середньому 5–10 років, однак при належних умовах експлуатації пристрій здатний пропрацювати значно довше.

Тому можна зробити висновок, що сонячні електростанції для бізнесу та промисловості – це вигідна і безпрограшна інвестиція, яка досить швидко окупиться. Головне, все ретельно спланувати та прорахувати, що й роблять спеціалісти компанії «Правильне Електроживлення». Близько 2 000 сонячних електростанцій вже встановлено і вони не лише швидко себе окупили, а й продовжують працювати після багатьох років експлуатації. Отримати всю необхідну інформацію щодо використання сонячної енергії можна на сайті компанії «Правильне Електроживлення» за посиланням.