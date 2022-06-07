Сонячна енергія є одним з найбільш швидкозростаючих джерел нової генерації електроенергії в США

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав розпорядження про запровадження надзвичайного режиму через кризу у сфері електропостачання. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Багато факторів загрожують здатності Сполучених Штатів забезпечувати достатню кількість електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. Ці фактори включають перебої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, та екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату», – йдеться у розпорядженні.

Зокрема, в деяких частинах Сполучених Штатів умови посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит.

Байден зазначає, що сонячна енергія є одним з найбільш швидкозростаючих джерел нової генерації електроенергії в Сполучених Штатах.

Очікується, що у 2022 та 2023 роках на сонячні батареї та акумулятори буде припадати більша частина нових потужностей сектору електроенергетики.

«Відсутність сонячних елементів і модулів ставить під загрозу ці заплановані доповнення, що, своєю чергою, загрожує наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів», – зазначено у документі.