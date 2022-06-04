Казахстан змінює назву своєї експортної нафти з Urals на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), щоб дистанціювати її від нафти російського походження. Про це пише Reuters.

Раніше вироблена в Казахстані нафта змішувалася з нафтою з російських родовищ для отримання стандартизованих експортних сортів REBCO/Urals та Siberian Light. Тепер казахстанські виробники хочуть уникнути ризиків санкцій та проблем із фінансуванням.

«У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами... та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)» – зазначив виробник.

Чотири джерела агентства в казахстанських нафтових компаніях, які займаються транзитом через російські морські порти, також підтвердили зміну назви своєї нафти і додали, що зміна на KEBCO набуде чинності з понеділка, 6 червня, для всіх офіційних документів.

За словами одного зі співрозмовників агентства, Міністерство енергетики Казахстану збирається попросити дозвіл у уряду на офіційне використання нового сорту.

Казахстан використовує російські морські порти як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти, або близько 13,3 млн тонн. За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово приймали за російські бочки.

Нафтовики сподіваються, що зможуть вибороти кращі ціни на свою нафту і легше її продавати, якщо в документах буде чітко вказано, що вона не надходить з Росії.