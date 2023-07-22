Цьогоріч Сорочинський ярмарок, який традиційно щороку проходив у Великих Сорочинцях на Полтавщині, вперше в історії відбудеться у Львові. Про це повідомили організатори ярмарку.

«З 24 по 27 серпня 2023 року у Львові відбудеться презентація Національного Сорочинського ярмарку, присвячена Дню Незалежності України "Схід і Захід разом"», – сказано в повідомленні.

На ярмарку будуть представлені:

вироби майстрів народної творчості;

товари українських компаній;

продукція крафтових виробників;

страви української кухні.

Також організатори пообіцяли яскраву культурно-мистецьку програму та розіграші. Ярмарок відбуватиметься з 24 до 27 серпня у Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) і працюватиме з 10:00 до 19:00. Захід проходить за підтримки Львівської ОВА та Департаменту культури і туризму Полтавської ОВА.

Місцеве видання «Полтавщина» зазначає, що рішення про проведення ярмарку у Львові публічного оголосили ще у травні цього року. Організатори хотіли провести захід, але потрібно було не наражати на небезпеку учасників і відвідувачів. Організатори пояснювали, що перебування великої кількості відвідувачів на відкритій місцевості у 16, 2 га є ризикованим, адже у Великих Сорочинцях відсутні належним чином облаштовані укриття.

Востаннє у Великих Сорочинцях ярмарок проводили в серпні 2021 року. В 1999 році він отримав статус національного.