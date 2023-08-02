Людей, яким дошкуляє шум у вухах, стає все більше, зокрема. й через війну

Восени у Львові спеціалісти клініки з Мілана проведуть навчальний тренінг для українських лікарів з лікування тинітусу (постійного або періодичного шуму у вухах, який не залежить від зовнішніх джерел). Від нього у світі потерпає понад 740 млн. людей. В Україні через війну кількість людей, які страждають від такої проблеми, стрімко зростає.

У липні двоє співробітників Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького – асистент кафедри неврології та голова товариства молодих вчених Мирослав Боженко та аспірантка кафедри психіатрії і психотерапії Ольга Боженко стажувалися в клініці тинітусу в Мілані. Ця клініка має 20-річний досвід практичної та дослідницької роботи і вважається однією з найкращих в світі в цій сфері. Між міланською клінікою та ЛНМУ підписано угоду про співпрацю та планується навчальний тренінг для українських лікарів уже цієї осені у Львові, повідомили на сайті ВНЗ.

Ольга та Мирослав Боженко з керівником клініки в Мілані Луки Дель Бо

Згідно з даними ВООЗ, від тинітусу у світі потерпає понад 740 млн людей. В Україні через війну кількість людей, які страждають від такої проблеми, стрімко зростає. Нині не існує методів, які дозволили б позбутися тинітусу. Утім, є протоколи, які дозволяють суттєво поліпшити якість життя таких пацієнтів, проте в Україні вони ще повноцінно не використовуються.

Стажування, яке проходили у Мілані співробітники медуніверситету, передусім, стосувалося вивчення сучасних способів та методів лікування тинітусу, таких як TRT-терапія. Українські лікарі щодня брали участь у наданні допомоги таким пацієнтам – від діагностики до підбору пристроїв, фармакотерапії та психотерапевтичного супроводу. Отримані знання та досвід, а також заплановані тренінги у Львові, в тому числі із залученням легендарного творця TRT-терапії Павела Ястребоффа зі США, дозволять сформувати у Львові мультидисциплінарну команду, яка зможе надавати допомогу хворим з тинітусом на найвищому рівні.