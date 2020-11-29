Новим головою обласної Спілки архітекторів став 40-річний Микола Шеремета

Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України обрала нового керівника. Новим головою став 40-річний львівський архітектор Микола Шеремета. На цю посаду також претендували архітектори Юрій Столяров та Юрій Горалевич. Звітно-виборча конференція спілки відбулося у п'ятницю, 27 листопада, у Пороховій вежі, де функціонує Центр архітектури, дизайну та урбаністики.

«Попередні три роки діяльності спілки під керівництвом Богдана Гоя були успішними. До нас долучилися молоді архітектори, було організовано цікаві проекти, проведено багато акції. Планую продовжувати його роботу. На жаль, через епідеміологічну ситуацію нам доведеться відмовитися від деяких заходів, які ми планували провести найближчим часом. Але, сподіваюся, що будемо шукати інших шляхів, нових форматів. Вважаю, що необхідно зосередити увагу на регіональних осередках, покращити комунікацію», – поділився планами у коментарі ZAXID.NET Микола Шеремета.

За його словами, зараз обласна організація налічує понад 260 осіб. Також він розповів, що першим заступником голови буде архітектор ДП « Містопроект», викладач НУ «Львівська політехніка» Юрій Столяров.

Зазначимо, що голову спілки архітекторів обрали терміном на три роки. До слова, попереднім керівником був львівський архітектор, доцент НУ «Львівська політехніка» Богдан Гой.

Микола Шеремета – архітектор, керівник ТзОВ «Шеремета Архітект Груп», поередні три роки був заступником попереднього голови спілки.

Народився 19 грудня 1979 року у Тернополі. У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», здобувши кваліфікацію магістра архітектури.

Працював в Архітектурному бюро Олександра Савельєва «Майстерня комфорту», тернопільському філіалі проектного інституту «Львівський промбудпроект», у комунальному підприємстві ЛМР «Архітектурно-будівельний нагляд», в управлінні архітектури ЛМР у відділі генерального плану, був завідувачем сектору маркетингу територій відділу містобудівного маркетингу ЛМР. Із 2008 року зайняв посаду головного архітектора проектів у ПП «Універсал Проект», яке у 2010 році очолив.

У січні 2014 року заснував приватну архітектурну фірму «Шеремета Архітект Груп», яка, згідно з інформацією Єдиного державного реєстру, займається організацією будівництва житлових і нежитлових будівель, діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надає послуги технічного консультування в цих сферах. До слова, Микола Шеремета займався адаптацією проекту відомого швейцарського архітектора Маріо Ботта парафіяльного центру отців-оріоністів УГКЦ на вул. Лінкольна у Львові.