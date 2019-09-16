Співачка Анастасія Приходько вийшла з «Батьківщини» після поразки на виборах

Анастасія Приходько увійшла до команди Юлії Тимошенко в жовтні 2018 року

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що вирішила покинути партію «Батьківщина», в яку увійшла в жовтні 2018 року. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

«Це був важкий рік, але наші відносини з партією “Батьківщина” підійшли до кінця!» – написала вона.

Приходько подякувала однопартійцям за підтримку і повідомила, що повертається на сцену.

«Так! Я повертаюся на сцену… Так що відкриті до пропозицій, до преси, до нових проектів», – додала співачка у своєму дописі.

Додамо, що на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року Анастасія Приходько балотувалася від «Батьківщини» по мажоритарному окрузі у Вінницькій області, але програла, набравши 3,75% голосів і зайнявши 9-те місце.