Співачка Анастасія Приходько заявила, що йде у політику в команді Юлії Тимошенко

Раніше Приходько заявила, що збирається піти зі сцени

Українська співачка Анастасія Приходько заявила про початок політичної кар'єри в команді лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це сама Приходько повідомила у Facebook ввечері в понеділок, 29 жовтня.

«Прийшов час усвідомлено зробити перший крок в своєму політичному житті. Ніде правди діти, що досить багато політиків і лідерів різних партій зустрічалися зі мною і пропонували співпрацю. Але я зробила свій усвідомлений вибір, і йду в команду Юлії Володимирівни Тимошенко», - написала Приходько.

Приходько пояснила своє рішення наміром реалізуватись як політик, можливо, у Верховній Раді.

«Я знаю, що саме в цій команді я можу реалізувати свій потенціал політика. Я сподіваюся на вашу підтримку і в майбутньому, і вірю, що якщо мені довірять стати народним депутатом України, то разом з усіма вами і нашою командою ми зможемо змінити Україну так, що станемо не тільки географічним центром Європи, а й центром нового європейського життя», - зазначила Приходько.

Зазначимо, що 16 жовтня Анастасія Приходько заявила, що збирається піти зі сцени.

Приходько починала свою музичну кар'єру в Росії, від імені якої вона виступала на Євробаченні-2009. З початком війни співачка відмовилася від усіх російських нагород і зайняла відкриту антипутінську позицію. Активно допомагає військовим, їздить з концертами у зону бойових дій.

Виховує доньку і сина.