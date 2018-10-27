Сергій Притула звинуватив ВО «Батьківщина» у використанні його фото у політичній рекламі

Фото відомого ведучого використали у рекламі політичної сили

Популярний український шоумен та телеведучий Сергій Притула звинуватив ВО «Батьківщина» у маніпулятивному використанні його зображення у політичній рекламі та вимагає публічного вибачення від політичної сили.

«Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду», – написав Сергій Притула на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook ввечері в суботу, 27 жовтня.

Він також опублікував скріншот рекламного повідомлення від сторінки "ВО «Батьківщина» Волинь" у Facebook.

Скріншот скандального допису

За словами Притули таке використання фото публічних осіб, які не мають відношення до політичних організацій є дезінформацією.

Шоумен висловив своє обурення таким вчинком політичної сили та вимагає публічного вибачення впродовж 24 годин. У тексті вибачення також має бути вказано, що він не є членом ВО «Батьківщина».

Зазначимо, що на момент написання новини жодних спростувань та офіційних вибачень на офіційній сторінці ВО «Батьківщина» Волинь у Facebook не було опубліковано. Проте рекламний пост з фото Сергія Притули уже видалили.

Сам же допис українського шоумена менш, ніж за годину після своєї появи набрав понад 7,5 тис. «лайків» та більше 3 тис. поширень у соцмережі.

Оновлено. Волинська обласна організація ВО «Батьківщина» вибачилась перед Притулою на своєму офіційному сайті. У партії заявили, що проведуть службове розслідування обставин появи такої реклами, не виключивши стороннього втручання. Натомість пост Притули за 12 годин з моменту публікації користувачі Facebook пошири понад 12 тис. разів.