«Батьківщина» вибачилась перед Притулою за його фото у своїй рекламі

Сергій Притула обурився використанням його фото у політичній рекламі ВО «Батьківщина»

Волинська обласна організація ВО «Батьківщина» вибачилась за використання без відома Сергія Притули інформації про його допомогу українській армії на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook. Відповідна заява була опублікована на сайті обласного відділення ВО «Батьківщина» Волинь.

«ВО «Батьківщина» Волинь приносить щирі вибачення волонтеру Сергія Дмитровичу Притулі за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Facebook. Сергій Дмитрович не є членом ВО «Батьківщина» і конкретно ВО «Батьківщина» Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності», – йдеться у повідомленні політичної сили. Цікаво, що політична сила виконала вимогу Притули та опублікувала саме той текст спростування, який вимагав шоумен у своєму дописі.

У обласному осередку «Батьківщини» також заявили, що проведуть службове розслідування, яким чином і хто міг розмістити подібну інформацію на офіційній сторінці політсили. Крім цього у «Батьківщині» також припустили, що така ситуація моглас тати наслідком діяльності недоброзичливців політичної сили.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері у суботу, 27 жовтня, відомий телеведучий Сергій Притула, який також займається волонтерством для українських військових на Донбасі, опублікував допис в соцмережі, де висловив обурення незаконним та маніпулятивним використанням його фото у політичній рекламі ВО «Батьківщина» Волинь. Притула дав політсилі 24 години для офіційного спростування недостовірної інформації.