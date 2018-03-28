Українська співачка Джамала народила сина

Українська співачка і переможниця «Євробачення» Джамала народила первістка. Малюк з’явився на світ у вівторок, 27 березня, а про його народження артистка сповістила наступного дня.
Радісну звістку Джамала повідомила особисто на сторінці в Instagram. Виконавиця також розсекретила стать малюка та його ім’я.
«Наш маленький принц. Моя найкраща пісня. Емір-Рахман Сеіт-Бекір огли Сулейманов», – написала співачка.
Переможниця «Євробачення-2016» вийшла заміж за свого коханого Сеіт-Бекіра Сулейманова 2017 року і вже в листопаді оголосила про свою вагітність.
Слід зазначити, що Джамала не йшла у декрет, а працювала до самого народження дитини.
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