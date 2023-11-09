Соломія Чубай започаткувала проект «Колискові для Олекси»у 2016 році

Співачка Соломія Чубай, яка активно популяризує ідею відповідального батьківства в Україні, анонсувала свій довгоочікуваний благодійний концерт «Час вірити в дива». Подія запланована на 3 грудня 2023 року та відбудеться о 18:00 в !FESTrepublic. Концерт відбудеться в рамках проекту «Колискові для Олекси», повідомили організатори Vinil Concert agency.

Протягом більше ніж 7 років Соломія Чубай працює над проектом «Колискові для Олекси», де вона створює оригінальні колискові пісні на слова українських поетів.

Концерт відбудеться напередодні Дня Святого Миколая, і його мета – подарувати радість та віру в перемогу світла над темрявою, незалежно від соціального статусу чи особливих потреб. Соломія Чубай коментує подію, зауважуючи, що концерт це «свято, яке нас врятує від війни та на певний час відволіче і дасть можливість забути про весь біль, страх і тривоги».

Під час концерту буде зібрано кошти для підтримки соціального Фонду проекту «Колискові для Олекси», який допомагає сім'ям дітей з аутизмом та особливостями розвитку. Окрім цього, гості матимуть можливість підтримати акцію, купивши крафтові прикраси, розроблені спеціально для проекту майстернею «Зробив Тато».

У концерті також братимуть участь музичні гурти Rockoko та Jalapita, дитячий хор і театр Школи мистецтв вільних і небайдужих. Особливою гостею заходу стане відома львівська мисткиня Іванка Димид, яка створюватиме малюнки разом з дітьми з «Іванчиної майстерні» як частину візуального супроводу програми.

Довідка: Проект «Колискові для Олекси» є комплексною інклюзивною музично-терапевтичною ініціативою, яка була започаткована Соломією Чубай у 2016 році. Унікальність проекту полягає в тому, що він базується на реальній історії та досвіді сім’ї співачки, де народився хлопчик з аутизмом. Це проєкт про дітей і для дітей, який привертає увагу до проблем дітей з особливостями розвитку та воліє змінити ставлення до їх «іншості» в українському суспільстві. Первинна місія проекту – популяризація толерантного ставлення до людей із РАС, актуальна місія проекту – ментальне відновлення українських родин від пережиття травматичних подій внаслідок війни в Україні.