Аліна Гросу вдруге вийшла заміж у 2024 році

Українська співачка та акторка Аліна Гросу вперше стала мамою. Про народження сина 30-річна артистка повідомила на сторінці в інстаграмі та показала перші фото з новонародженим та чоловіком.

«Наша любов, наш маленький Всесвіт! Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4 кг найдорожчого в світі золота і 58 см найніжніших пухкеньких булочок», – прокоментувала фото з сином Аліна Гросу.

Імені малюка поки що не розголошують. За даними пресслужби співачки, вона народила народжувала в Україні, хоча в останні роки живе в США.

Зазначимо, що у 2024 році Аліна Гросу вдруге офіційно вийшла заміж. За чутками, її чоловіком є російський актор Роман Полянський, з яким співачка почала стосунки ще до початку повномасштабної війни. Офіційно Ані Аліна Гросу, ані Роман Полянський не підтверджують ці припущення, однак у 2024 році пару помітили на прийомі мера Нью-Йорка.

Додамо, що 10 вересня у кінотеатрах вийде фільм «Голос серця», в якому Аліна Гросу зіграла одну з головних ролей.