Володимир Ращук і Вікторія Білан були разом 11 років

Українське акторське подружжя Володимир Ращук і Вікторія Білан-Ращук розлучились після 11 років шлюбу. Про це актор розповів у інтервʼю ютуб-каналу КіноUA.

«Люди харчуються плітками, коли не знають правди, то, мабуть, маю сказати їм певні речі. Так, ми не разом. Ми розійшлися. Сталися якісь переоцінки в житті. Чи я став дорослішим, або почав більше думати про себе, про те, чого хочу я насправді… Не знаю, чи це з війною пов’язано, але так, ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. І це найголовніше, що є. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків є найголовнішим показником. А те, що люди розходяться, – так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі – і Віка, і я. Ми на це заслуговуємо», – сказав актор.

Він розповів, що їхній розрив припав на період, коли його дружина Вікторія Білан ще була вагітна сином Яремою.

«Я покохав. Хтось розказує, що зрадник… Ну, ви походіть у моїх чоботах, поживіть моє життя», – додав Володимир Ращук, додавши, що зараз він перебуває вже в інших стосунках.

При цьому, колишнє подружжя намагається виховувати сина разом. За словами актора, попри військову службу, він намагається проводити час з сином принаймні тричі на тиждень.

Вікторія Білан поширила допис із інтервʼю колишнього чоловіка з підписом: «Судячи з абсолютної брехні про особисте життя, мабуть, настав час розказати правду. Я довго мовчала».

Подружжя було в шлюбі 11 років, а восени 2025 року у них народився син Ярема. Для Володимира Ращука це перша дитина.