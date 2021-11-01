За місяць українські армреслери позмагаються на чемпіонаті світу, який відбудеться в Бухаресті

Спортсмени з Львівської області виграли 16 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу та пара-армреслінгу, який тривав з 24 по 31 жовтня у Вільнюсі для дорослих, молоді, ветеранів та пара-спортсменів. Загалом українська збірна отримала 156 медалей, посівши перше загальнокомандне місце змагань.

Як повідомила Львівська обласна федерація армспорту, львівські спортсмени виграли шість золотих, вісім срібних та дві бронзові медалі. Так, два золота в категорії до 50 кг здобула Анна Гранатова, одне – Петро Дончак у категорії до 80 кг. По золоту виграли і Тарас Серафин (молодь, категорія +90 кг), Святослав Габрилей (юніори, категорія 65 кг) та Олександр Гачек (юнаки, категорія 60 кг), які також стали і срібними призерами змагань.

Крім того, срібними призерами стали Ганна Сидорович (категорія 55 кг), Анна Кушнір (категорія 60 кг), Богдан Фабрика (молодь, категорія 75 кг, дві медалі) і Микола Сингалевич (молодь, категорія 85 кг). Бронзи на рахунку Миколи Сингалевича та Ганни Сидорович.

Усього українські спортсмени виграли 156 медалей – 63 золоті, 66 срібних та 27 бронзових. Таким чином у командному заліку збірна України здобула перше загальнокомандне місце та стала найкращою серед 22 країн Європи, який брали участь у турнірі. За місяць українські армреслери позмагаються на чемпіонаті світу, який відбудеться в Бухаресті.