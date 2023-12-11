Зустріч з міжнародними партнерами відбулася 11 грудня у Львові

Агентство США з міжнародного розвитку реалізує в Україні програму для стійкості енергетичного сектору, що передбачає підтримку до 700 млн доларів. Представники агентства зустрілись у понеділок, 11 грудня, із керівництвом Львівської області для обговорення можливості втілення програми на Львівщині. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

За його словами, над впровадженням програми Securing Power, Advancing Resilience & Connectivity (SPARC) Activity працюють дві американські організації – RTI International та Miyamoto International Ukraine.

«Зустрілись із представниками цих організацій та обговорили можливості втілення програми на Львівщині. Надалі представники RTI International та Miyamoto International Ukraine докладно вивчатимуть потреби енергетичного сектору нашої області», – зазначив Максим Козицький.

Програма SPARC Activity спрямована на підтримку секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання. Її метою є забезпечити доступні і надійні енергетичні послуги для всіх українців. А довгостроковою цілллю – щоб Україна стала енергетичним хабом.