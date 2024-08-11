Фільм вийде на Різдво

Відома дата прем’єри фільму про Боба Ділана. У картині «Повна невідомість» (A Complete Unknown) головну роль зіграє Тімоті Шаламе («Дюна», «Вонка»). Фільм вийде в кінотеатрах 25 грудня, на Різдво, пише Variety. Саме у цей період зазвичай виходить чимало прем'єр.

Біографічна стрічка про американського співака та володаря Нобелівської премії Боба Ділана знята режисером Джеймсом Менголдом та розповідає про початок кар'єри Боба Ділана. Події розгортаються в Нью-Йорку на початку 1960-х років, коли 19-річний музикант із Міннесоти, який щойно прибув у Грінвіч-Віллідж, здійснив справжній переворот у світі музики.

Перший трейлер фільму вийшов у липні та показав Тімоті Шаламе в ролі молодого Ділана. Актор самостійно виконав вокальні партії, зокрема легендарну пісню A Hard Rain's A-Gonna Fall. У фільмі також будуть показані знакові місця, пов'язані з життям музиканта, такі як Cafe Wha? та готель Челсі.